ЗВЕЗДЫ

Уставшая Лера Кудрявцева задремала на качелях дочери

Телеведущая умилила поклонников.

Уставшая Лера Кудрявцева задремала на качелях дочери
Лера Кудрявцева полежала на качели дочери/globallookpress.com

Телеведущая Лера Кудрявцева в сторис Instagram разместила видеозапись. На кадрах звезда лежит на качелях, которые совсем недавно купила для своей дочери Маши. «Мама пришла с работы домой. Плюхнулась на качельку поспать. Даже умываться сил нет», – заявила телезвезда.

Лера Кудрявцева, Игорь Макаров
Кудрявцева уснула на качели дочери/instagram.com/leratv/

Отметим, что Кудрявцева ведет две рейтинговые программы на канале НТВ – «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». К ней в гости приходят звезды шоу-бизнеса, которые рассказывают много интересных фактов о себе.

Любопытно, что только недавно Кудрявцева устраивала себе незапланированный отпуск. На свой день рождения она уехала в Америку с мужем хоккеистом Игорем Макаровым. Супруги весело проводили время. В это время в студии программы «Звезды сошлись» Леру Кудрявцеву замещала ее подруга Ольга Орлова, которая ведет телепроект «Дом-2».

Напомним, что Лера Кудрявцева на 15 лет старше своего супруга. Как она отмечала, будь они одного возраста, давно бы развелись. А так звезда позволяет супругу ходить на вечеринки, а сама в это время смотрит любимые сериалы дома или наслаждается тишиной.

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Игорь МакаровЛера КудрявцеваОльга Орлова
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Уставшая Лера Кудрявцева задремала на качелях дочери
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