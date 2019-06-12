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Рудковская призналась, что не стесняется своего возраста

44-летняя звезда опубликовала фото в купальнике и призвала подписчиц своей страницы в Instagram не циклиться на собственных годах жизни.

Рудковская призналась, что не стесняется своего возраста
Яна Рудковская. фото: globallookpress

Яна Рудковская поделилась с подписчиками в Instagram новым видео. Продюсер снимается в Греции для открытия бутика от Dior. Звезда прошлась модельной походкой по песку. Таким простым образом она продемонстрировала стройные ноги, слитный купальник с необычным принтом и развевающуюся накидку.

В посте Рудковская призвала поклонниц не стесняться своих лет. Продюсеру 44 года, и она призналась, что гордится прожитыми годами. Звезда любит свой возраст, и посоветовала подписчицам того же.

«Я против эйджизма – дискриминации по возрасту! Мы все придём с Вами и к 45, и к 50, и к 60, и к 70, а если повезёт, то и к 80 годам! Не бойтесь своего возраста, а любите его!» – написала Яна Рудковская.

Звезда вдохновила подписчиц не скрывать, сколько им лет, и как они сами к себе относятся. Многие заметили, что любят себя независимо от возраста. Некоторые похвастались тем, что выглядят значительно моложе своих лет. Также пост Рудковской оценила Светлана Лобода.

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Рудковская призналась, что не стесняется своего возраста
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