ЗВЕЗДЫ

«Она сказала да»: Гуф намекнул на грядущую свадьбу

Подписчики рэпера в Instagram гадают, сошелся ли он с Кети Топурией или же примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк».

«Она сказала да»: Гуф намекнул на грядущую свадьбу
Гуф. Фото: instagram.com/therealguf/

Гуф заинтриговал подписчиков неожиданным признанием. В Instagram рэпер выложил фото в классическом костюме и подписал снимок словами: «Она сказала да». Поклонники теряются в догадках, что имел в виду артист. Большинство фанатов надеются на грядущую свадьбу Гуфа и Кети Топурии.

Звездная пара встречалась в 2017 году, однако через год солистка «А-Студио» заявила о расставании. Певица говорила о том, что они не сошлись характерами, но поклонники пары заподозрили рэпера в измене. Долгое время разлучницей считали участницу «Дома-2» Яну Шевцову.

Недавно Кети Топурия показала семейную идиллию с дочкой и бывшем мужем Львом Гейхманом. Гуф пытался вернуть экс-возлюбленную, но ему так и не удалось возобновить отношения.

Гуф и Кети Топурия. Фото
Гуф безуспешно пытался вернуть Кети Топурию. Фото: instagram.com/therealguf/

Другая популярная версия: Гуф примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк». Создатели проекта до сих пор не признались, кто будет главным героем в новом сезоне.

Некоторые поклонники выразили надежду, что Гуф возобновил отношения с Айзой Анохиной. Это маловероятно, поскольку бывшая жена рэпера бросила его после измен и увлечением запрещенными веществами. Недавно блогер призналась, что Гуф даже не дает денег на содержание его сына Сэма. К тому же, Айза счастлива в браке с серфингистом Дмитрием.

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«Она сказала да»: Гуф намекнул на грядущую свадьбу
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