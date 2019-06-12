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8-летняя дочь Хмельницкой и Кеосаяна впервые надела каблуки

Ксюша стала совсем взрослой, отметила ее мама.

8-летняя дочь Хмельницкой и Кеосаяна впервые надела каблуки
Алена Хмельницкая / Global Look Press

Алена Хмельницкая — не только успешная и талантливая актриса театра и кино, но и счастливая мама двух девочек, рожденных в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном.

Старшая дочь Александра увлекается кинорежиссурой и пением, а младшая дочь Ксения пока не определилась с будущей профессией, однако уже вовсю хочет быть похожей на маму.

Так, на своей странице в соцсети Instagram Хмельницкая опубликовала короткий видеоролик из магазина, где восьмилетняя Ксения впервые решила почувствовать себя взрослой и примерить туфли на каблуке.

«Пришла пора, она…Решила тут примерить каблуки ) Такое время, скоро 9 , как ни крути, как ни верти))», — подписала умилительный ролик актриса.

Многие поклонники отметили, что дети очень быстро взрослеют: совсем недавно Ксюша была совсем маленькой, а теперь уже примеряет каблуки.

«Такая большая уже. Как быстро летит время», «Пора, пора уже примерить каблучки!», «Чтож, пора переходить на каблучки!», «Какая прелесть… В каждой маленькой девочке есть женщина», — написали фанаты в комментариях.

Ранее Алена Хмельницкая сообщила подписчикам о своем беспокойстве. Артистка призналась, что ее пугает неизвестность в актерской карьере. Закончился один проект с ее участием, а новых предложений пока нет.

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8-летняя дочь Хмельницкой и Кеосаяна впервые надела каблуки
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