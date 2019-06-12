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Отец Микеллы Абрамовой назвал чушью скандал на «Голос. Дети»

На семью Алсу уже писал заявление в полицию брат участницы проекта Рушаны Валеевой.

Отец Микеллы Абрамовой назвал чушью скандал на «Голос. Дети»
Алсу и Ян Абрамов. Фото: globallookpress

После скандала в финале шоу «Голос. Дети» семья Алсу долгое время отказывалась от комментариев. После детальной проверки СМС-голосования компания Group IB подтвердила, что за Микеллу Абрамову присылались сообщения с недействительных номеров телефонов. Недавно выяснилось, что за дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду.

Ян Абрамов и Алсу. Фото
Ян Абрамов мог повлиять на результаты голосования шоу «Голос.Дети». фото: globallookpress

Махинации с голосованием возмутили общественность. Ильгиз, брат участницы вокального конкурса Рушаны Валеевой, написал заявление в полицию на семью Абрамовых, в том числе и на отца победительницы Яна Абрамова. Миллионер, возможно, и мог повлиять на процесс голосования, однако он до сих пор отказывается отвечать на вопросы прессы.

«Я ничего никогда не комментирую, тем более такую чушь, поэтому извините, пожалуйста, никаких комментариев дать не могу», – сказал Ян Абрамов радиостанции «Говорит.Москва».

После вскрывшейся аферы с голосами Первый канал смог исправить положение. Впервые за всю историю шоу вышел спецвыпуск, в котором победителями объявили всех девятерых финалистов сезона. Микеллу Абрамову решили не лишать призового места, однако на запись программы дочь Алсу не явилась.

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АлсуДочь АлсуМикелла АбрамоваСкандал на шоу "Голос.Дети"Ян Абрамов
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Отец Микеллы Абрамовой назвал чушью скандал на «Голос. Дети»
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