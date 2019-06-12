Без диеты: Шакира держит себя в форме благодаря боксу

Футболист Жерар Пике может не беспокоиться – его жена вполне может постоять за себя.

Шакира — одна из крупнейших звезд мировой поп-сцены, обладательница «Грэмми», танцовщица, модель, счастливая жена и мать.

Артистка часто гастролирует с концертами, поэтому ей необходимо держать себя в форме. Диеты колумбийскую красавицу не интересуют, она предпочитает много танцевать и заниматься боевыми искусствами со своим тренером – обладательницей «черного пояса» по боксу.

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Шакира показала подписчикам кадры с тренировки. На видео латиноамериканская певица активно боксирует со своим спортивным наставником в спортзале.

Без сомнения, встретив на улице хулиганов, поп-звезда сможет постоять за себя, так что ее супруг, Жерар Пике, может не беспокоиться о безопасности своей возлюбленной.

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Помимо боевых искусств, Шакира также увлекается водными видами спорта. Так, недавно она показала романтическую фотографию с мужем Пике, где они позируют в специальных костюмах для серфинга на пляже в объятиях друг друга.