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Откровенное признание: Бузова в Турции мечтает о поцелуях

Певица прилетела в жаркую, чтобы дать очередной концерт, но мысли ее совсем о другом.

Откровенное признание: Бузова в Турции мечтает о поцелуях
Ольга Бузова / www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова успевает все — и снимать клипы, и ходить на светские тусовки, и вести «Дом-2», и выступать на сцене. Ее жизненной энергии могут позавидовать многие.

В этот раз звезда российских экранов прилетела в Турцию, где она даст свой очередной концерт. Перед выступлением Бузова решила расслабиться в одном из местных отелей.

На своей странице в Instagram Ольга опубликовала фотографию, на которой она позирует в одном черном купальнике на балконе гостиницы. Звезда призналась, что мечтает о поцелуях.

«Если бы у меня был парень, то на этом балконе был бы самый долгий #поцелуйнабалконе. А так, я сегодня чилю в номере, набираюсь сил, и готовлюсь к вечернему концерту», — подписала 33-летняя певица фотографию.

Таким образом, Бузова опровергла слухи о том, что у нее недавно появился новый бойфренд. Кстати, первой, кто упомянул новые отношения телеведущей, стала ее подруга Мария Погребняк. Та намекнула, что сердце Ольги больше не свободно. Однако вскоре Бузова объявила о кастинге в новое шоу с ее участием, где мужчины будут бороться за сердце звезды.

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Откровенное признание: Бузова в Турции мечтает о поцелуях
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