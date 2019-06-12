День России Галкин встретил вместе с детьми

Максим Галкин поделился с подписчиками в Instagram очередным роликом с детьми. Пятилетние Лиза и Гарри резвились на бескрайнем поле. Звучала музыка Эдуарда Артемьева. Позже дети подбежали к Алле Пугачевой, которая сидела возле дерева на берегу реки.

«С днём рождения, родная земля! С днём рождения, любимая страна! С Днём России!» – трогательно подписал видео Максим Галкин.

Подписчики остались в восторге от патриотичного ролика. Елена Малышева оценила выбор музыки и вдохновляющий пейзаж. Многие поклонники с первых нот узнали песню в видео.

больше по теме Галкин обратил внимание на фото Высоцкой в бикини на пляже Супруг Аллы Пугачевой подписан на личную страничку актрисы в Instagram.

«Вот настоящая Россия», «Очень красиво, как будто попадаешь в сказку», «Какая воля и простор. Снято великолепно», «Когда смотришь такие видео, так хочется быть патриотом и гордиться своей страной!» – написали в комментариях.