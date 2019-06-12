Беркова на «Кинотавре» повторила «голое» платье Мэрилин Монро

Также актриса «фильмов для взрослых» позировала в откровенной фотосессии с женихом за неделю до свадьбы.

Елена Беркова не первый год поражает публику на «Кинотавре». Для выхода на ковровую дорожку звезда «фильмов для взрослых» выбрала «голое» платье без нижнего белья. Подобное платье похоже на знаменитый наряд Мэрилин Монро.

Кроме того, Беркова решила позировать перед прессой вместе с возлюбленным Александром Путинцевым. На пляже черноморского побережья влюбленные устроили откровенную фотосессию. Беркова позировала сначала в купальнике, затем полностью разделась перед камерой. Жених решил остаться в плавках.

Через неделю актриса сыграет свадьбу с бизнесменом. Для неё это уже шестой брак. Пара познакомилась в ночном клубе. Встреча могла не состояться – Беркова не хотела идти, а Путинцев решил улететь в Таиланд.

«На протяжении полугода я переписывался с Леной. Это были километры переписки. Многие подумают, что у нас была переписка сексуального характера. На самом деле у нас были философские споры, взрывали мозги друг другу», — рассказал Александр Путинцев КП.

Елена Беркова уже подготовила пять свадебных платьев к торжеству. Только на наряды ушло более двух миллионов рублей. Путинцев деньги не считает – он признался, что может не работать.