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Пенная вечеринка: Наташа Королева запустила танцевальный флешмоб

Певица устроила настоящую вечеринку в компании друзей, не забыв снять действо на видео.

Пенная вечеринка: Наташа Королева запустила танцевальный флешмоб
Наташа Королева / Global look press

В 90-х годах Наташа Королева была настоящей звездой, но и сейчас ее песни звучат на радио, а на концерты приходят тысячи верных поклонников. Возможно, секрет бывшей супруги Игоря Николаева заключается в том, что она не стареет ни душой, ни телом, и всегда старается быть в тренде.

Совсем недавно Наташа Королева выпустила очередной хит под названием «Символ юности». Теперь певица запустила флешмоб среди поклонников. Звезда предложила фанатам станцевать под песню и опубликовать видео в Instagram.

Сама Королева дала старт новому челленджу, устроив пенную вечеринку в купальнике. Видео своего веселья она опубликовала на личной странице в Instagram. В ролике 46-летняя певица в одном белом купальнике прыгает в пену и веселится там со своими друзьями. Все это происходит под новую композицию Королевой — «Символ юности».

Поклонники оценили задорную натуру любимой певицы и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Супер!!!», «Натали….супер, а купальник класс!!! Песня красивая!!))», «Афродита», «Супер позитивчик! Лучшая!!!», «Обожаю эту двадцатишестилетнюю зажигательную красавицу», — отметили подписчики в комментариях.

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Пенная вечеринка: Наташа Королева запустила танцевальный флешмоб
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