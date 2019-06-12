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Алена Водонаева прокомментировала слухи о новом романе

По словам звезды, пресса приписывает ей отношения со всеми друзьями.

Алена Водонаева прокомментировала слухи о новом романе
Алена Водонаева. фото: globallookpress

Алена Водонаева продолжает демонстрировать светскую жизнь в Instagram. Во время празднования дня рождения блогера Елены Крыгиной модель сделала важное признание. Она обнаружила, что СМИ пишут о её романе с пиар-директором интернет-магазина Артуром Ефремовым.

Алена Водонаева с Артуром Ефремовым. Фото
Алена Водонаева поцеловала друга. Скриншот: instagram.com/alenavodonaeva/

Водонаева в этот момент была рядом с другом. Алена решила раз и навсегда развеять слухи о возможных с ним отношениях. Она пошутила, что давно замужем за Ефремовым и поцеловала его в губы.

«Я не знала, что меня с Артуром записали в пару. Меня со всеми моими друзьями любят записать в пары. Придется признаваться, мы поженились», — сказала Алена Водонаева в Stories.

В июне модель пообещала своим поклонникам, что скоро официально разведется с Алексеем Косинусом. Водонаева призналась, что после расставания наслаждается свободой. Брак с музыкантом был для неё обузой. Звезда уверена – она оказалась более зрелым человеком, чем её экс-супруг.

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Алена Водонаева прокомментировала слухи о новом романе
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