Надежду Бабкину в Сети раскритиковали за неудачную пластику

Надежда Бабкина в свои 69 лет продолжает радовать поклонников по всей России яркими и зажигательными выступлениями со своим ансамблем «Русская песня».

В этот раз звезда российской сцены со своим коллективом дала концерт в Бирске (Башкортостан). На личной странице в Instagram Бабкина отметила, что жители города очень тепло приняли артистов. Она также рассказала, что 12 июня «Русская песня» выступит в Уфе, а 13 июня — в Белебее.

Однако большинство поклонников заинтересовали не столько концерты Бабкиной, как происходящие изменения с ее лицом в последнее время. Некоторые фанаты даже отметили, что хирурги просто испортили лицо народной артистки.

«Вы очень красивая женщина, а вот всевозможные филлеры наносят вам ущерб, может, что-нибудь другое попробовать?», «Скоро Бабкину будем узнавать только по голосу!?», «Надя, с ума сошла? Что с лицом, ведь это еще хуже подчёркивает возраст, глупость на старости лет, ну зачем уродовать себя?», «Жесть просто, неужели сама не видит», «Надюша, Вас испортили,под суд врача!!!», — возмутились подписчики в комментариях.

Отметим, что интернет-пользователи уже не в первый раз критикуют Бабкину за увлечение пластическими операциями. Так, недавно народную артистку сравнили с Валерием Леонтьевым. Подписчики считают, что после многочисленных вмешательств исполнители стали похожи друг на друга, как братья-близнецы.