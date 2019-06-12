Анджелина Джоли против дорогих подарков детям от Брэда Питта

Актриса забрала всех отпрысков с собой в Нью-Мексико. Дорогие гаджеты – единственный способ для голливудского актёра не потерять связь с наследниками.

После долгого бракоразводного процесса Брэда Питта и Анджелины Джоли все шестеро детей остались с матерью. Актриса уверена, что дорогие подарки могут разбаловать наследников, чего ей бы не хотелось. Недавно она забрала их с собой на съёмки в Нью-Мексико.

Брэд Питт пытается произвести впечатление на детей. В отличие от бывшей супруги, он готов задаривать наследников дорогими подарками. Таким образом он хочет показать свою любовь. Анджелина Джоли злится, но не может детям запретить общаться с отцом.

«Брэд отправлял им продуманные и щедрые подарки, такие, как смартфоны или ноутбуки, а также сертификаты, на которые они могут купить то, что захотят», – рассказал инсайдер порталу Radar.Online.

Расходы голливудского актера растут, когда дети оказываются вдалеке от дома. После съёмок в Нью-Мексико Джоли планирует забрать с собой детей в Англию на полгода, чтобы поработать над фильмом компании Marvel «Вечные» (The Eternals).

Брэду Питту придётся раскошелиться, но для звезды мирового масштаба это не проблема. Актёр балует детей, но при этом старается не выделять любимчиков. Например, на день рождения одного из наследников он также присылает подарки и остальным детям.