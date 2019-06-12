Ремейк фото: Киркоров повторил свой кадр из прошлого

44 года назад маленький певец сфотографировался с мамой и тетей. В этом году артист сделал снимок на том же месте уже со своими детьми.

День России Филипп Киркоров отпраздновал в болгарском городе Варна. Вечерами певец дает концерты, а днем гуляет с детьми – 8-летней Аллой-Викторией и 7-летним Мартином. В центре города у главного фонтана Киркоров воссоздал архивное фото, которому уже 44 года. В 1975 году 7-летний певец снялся здесь с мамой и тетей Мари. Теперь Филипп Киркоров оказался у фонтана уже со своими детьми.

Также певец поделился в Instagram несколькими снимками. Артист прокатился с детьми на машинках, каруселях и позировал на фоне достопримечательностей Варны. Его порадовало, что сын и дочь хорошо помнят экскурсию двухлетней давности.

больше по теме Киркоров подал в суд на музыканта, обвинившего его в плагиате Французский композитор Дидье Маруани неоднократно обвинял короля российской эстрады в краже его музыки.

Филипп Киркоров не забыл поздравить своих подписчиков с Днем России. Он подчеркнул, что никакие политические разногласия не помешают хорошему отношению болгар к русским. Певец рад, что его концерты успешно проходят в Болгарии.