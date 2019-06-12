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Ремейк фото: Киркоров повторил свой кадр из прошлого

44 года назад маленький певец сфотографировался с мамой и тетей. В этом году артист сделал снимок на том же месте уже со своими детьми.

Ремейк фото: Киркоров повторил свой кадр из прошлого
Филип Киркоров. Фото: globallookpress

День России Филипп Киркоров отпраздновал в болгарском городе Варна. Вечерами певец дает концерты, а днем гуляет с детьми – 8-летней Аллой-Викторией и 7-летним Мартином. В центре города у главного фонтана Киркоров воссоздал архивное фото, которому уже 44 года. В 1975 году 7-летний певец снялся здесь с мамой и тетей Мари. Теперь Филипп Киркоров оказался у фонтана уже со своими детьми.

Также певец поделился в Instagram несколькими снимками. Артист прокатился с детьми на машинках, каруселях и позировал на фоне достопримечательностей Варны. Его порадовало, что сын и дочь хорошо помнят экскурсию двухлетней давности.

Филипп Киркоров не забыл поздравить своих подписчиков с Днем России. Он подчеркнул, что никакие политические разногласия не помешают хорошему отношению болгар к русским. Певец рад, что его концерты успешно  проходят в Болгарии.

«И сегодня, в День нашего национального праздника — Дня России, находясь вдалеке от Родины, я чувствую себя комфортно и уютно, ведь Болгария всегда была нашей братской родной страной», — написал Филипп Киркоров.

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Ремейк фото: Киркоров повторил свой кадр из прошлого
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