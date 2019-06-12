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Подольская призналась, что не смогла бы жить за границей

Певица разместила у себя на странице в Instagram текст, посвященный Дню России.

Подольская призналась, что не смогла бы жить за границей
Наталья Подольская / Global Look Press

Наталья Подольская призналась, что не смогла бы жить за границей, ведь тогда бы ее одолела тоска по родине. В праздник, 12 июня, 37-летняя певица решила сказать о своей любви к России, несмотря на то, что она родилась в Белоруссии.

«Я иногда думаю, смогла бы я жить где-то за границей?? И всегда думаю, что нет! Я бы тосковала … я люблю свою Родину, кто бы что ни говорил! С Днём России, друзья! Любви и мира», — написала Подольская на своей странице в соцсети Instagram.

Предугадывая комментарии, артистка поспешила добавить, что, когда она родилась, страна была одна и называлась Советский Союз.

Наталья также опубликовала фотографию, на которой она позирует в летнем бархатном платье от бренда New Sasha и белых туфлях.

В комментариях многие поклонники оценили образ любимой певицы и ее любовь к нашей стране.

«Какое крутое платье», «Вау! Какая красивая!!!», «Очень романтический образ, нравится ткань, я очень люблю такой стиль, и Вам к лицу, Наташа», «У вас всегда очень необычные красивые платья!», «Платье чудесное! С праздником!» — отметили подписчики.

Напомним, накануне Наталья Подольская решила показать поклонникам свои естественные морщины на лбу в доказательство того, что она пока не делала себе уколы ботокса.

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Подольская призналась, что не смогла бы жить за границей
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