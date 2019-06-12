ЗВЕЗДЫ

Микелла Абрамова сняла дебютный клип с Ержаном Максимом

Дочь Алсу записала песню «Эта любовь» со своим бывшим основным конкурентом на шоу «Голос. Дети».

Микелла Абрамова сняла дебютный клип с Ержаном Максимом
Микелла Абрамова. фото: instagram.com/mikellaabramova/

11-летняя дочь Алсу продолжает строить музыкальную карьеру. Микелла Абрамова воспользовалась шансом, который она получила от победы в шестом сезоне передачи «Голос. Дети». Юная певица объединилась с 12-летним Ержаном Максимом, чтобы записать дебютную песню «Эта любовь». Микелла пошла дальше и теперь готовит клип к композиции.

«Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле! Сказать, что мы устали, это не сказать ничего!» — написала Микелла Абрамова в Instagram.

Дочь Алсу призналась, что ей пришлось встать в 4 утра, чтобы к 6:00 быть на съёмочной площадке. Работу смогли закончить только в час ночи. Съемки завершились, осталось дождаться монтажа клипа.

На личной странице дочери Алсу в Instagram появляются только положительные комментарии. Любой негатив сразу удаляется. Долгое время девочку травили в соцсетях после того, как выяснилось, что результаты голосования в конкурсе «Голос. Дети» оказались нечестными.

Микелле пришлось вместе с мамой отказаться от светской жизни на некоторое время. Звездную семью обвинили в махинациях со зрительскими смс-ками в финале песенного конкурса. Первый канал отменил результаты программы «Голос. Дети» и сделал победителями всех девять финалистов сезона, в том числе и Микеллу Абрамову. Приз в размере миллиона рублей дочь Алсу перечислила в благотворительные фонды.

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Микелла Абрамова сняла дебютный клип с Ержаном Максимом
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