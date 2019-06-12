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Гном Гномыч спародировал почтальона Печкина

Сын Яны Рудковской принял участие в рекламной съемке.

Гном Гномыч спародировал почтальона Печкина
Саша Плющенко. Фото: Фото: globallookpress.com

Саша Плющенко, несмотря на юный возраст – мальчику всего 6 лет, – обладает хорошим чувством юмора. Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко снимался в фотосессии для модного бренда. На Гном Гномыча надели бежевый тренч, лимонные шорты с голубой футболкой.

Во время съемок мальчика кто-то попросил повторить скороговорку: «Карл украл у Клары кораллы». В ответ Саша начал шутить и спародировал знаменитую сцену из «Простоквашино», где галчонок разговаривал с почтальоном Печкиным и все время переспрашивал: «Кто там?».

Забавным видео в Instagram Гном Гномыча поделилась Яна Рудковская.

«Доброе утро, очень смешной backstage со съёмок. Смотрим, улыбаемся и комментируем», – подписала фото продюсер.

«Супер. Самый классный»; «Сплошной позитивчик!»; «Славный, классный пацан. Мы о нём ещё услышим, мы не раз ещё его увидим и на пьедестале тоже!» – прокомментировали видео поклонники Саши.

Напомним, Яна Рудковская неоднократно признавалась, что Гном Гномыч работает наравне со взрослыми, выступая на ледовых шоу вместе с отцом Евгением Плющенко и снимаясь в рекламе модных брендов. К своим 6 годам Саша заработал более 10 млн рублей.

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Гном ГномычЕвгений ПлющенкоСаша ПлющенкоЯна Рудковская
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Гном Гномыч спародировал почтальона Печкина
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