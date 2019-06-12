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Кожевникова рассказала, как ласково называет младшего сына

В июле мальчику исполнится два года, но актриса до сих пор не показала публике лицо ребенка.

Кожевникова рассказала, как ласково называет младшего сына
Мария Кожевникова. Фото: globallookpress.com

Мария Кожевникова воспитывает троих детей, рожденных от бизнесмена Евгения Васильева: 5-летнего Ивана, 4-летнего Максима и Василия, который появился на свет в конце июля 2017 года. Если о двух своих старших сыновьях 34-летняя актриса с удовольствием рассказывает в Instagram, то лицо младшего так и не показала поклонникам. Впрочем, знаменитость сделала исключение и поведала, что готовится ко дню рождения Васи, которому скоро исполнится 2 года. Звезда «Универа» рассказала, как его ласково называет.

«Скоро у одной вкусненькой конфетки день рождения! Готовимся. Вася, Василек, Василий, он же кудряш, он же булочка и мультяшка», – поделилась с подписчиками Кожевникова.

В ответ фолловеры попросили актрису показать лицо малыша.

«Ещё девочку, ещё одну вкусняшку надо»; «Ну показывайте уже Василька-конфетку-то!»; «Может быть, увидим, наконец, личико этой булочки», – прокомментировали подписчики.

Ранее Мария Кожевникова рассказала, что ее отец мечтает о том, чтобы его фамилию носил один из внуков. Актриса сообщила, что раздумывает над тем, чтобы сменить фамилию старшего сына, когда тому исполнится 16 лет.

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Кожевникова рассказала, как ласково называет младшего сына
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