Подкаминская похвасталась миллионом подписчиков в Instagram

Елена Подкаминская продолжает сниматься во втором сезоне сериала «ИП Пирогова», который выйдет на канале «Супер» уже осенью 2019 года. Актриса с удовольствием выходит на съемочную площадку и делится с поклонниками снимками. Так, звезда опубликовала фотографию-спойлер с воздушными шарами на фоне яркой вывески «Пирогова», порадовавшись, что число подписчиков ее блога выросло до 1 миллионов человек.

«1 000 000», – подписала фото актриса, сопроводив его «сердечком».

Подписчики обратили внимание, что судя по кадру в новом сериале у героини будет собственная кондитерская во французском стиле. Некоторые фанаты сравнили образ Подкаминской с образом Одри Хепберн из фильма «Забавная мордашка», которая также позировала с шарами.

«Фея капкейков»; «О, она всё-таки открыла свою пекарню. Молодец, Пирогова», – прокомментировали фолловеры.

Ранее актриса призналась, что близкие поддерживают ее во время съемок и с нетерпением ждут возвращения домой. Подкаминская пошутила, что не она забирает детей из сада, а дочки уводят домой после 12-часовой смены.