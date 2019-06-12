Софья Эрнст призналась, что ее роль «вырезали» из «Викинга»

Софья Эрнст, известная по роли в сериале Константина Богомолова «Содержанки», рассказала о своем дебюте в кино. Актриса сыграла небольшую роль в ленте «Викинг», который снимался при участии продюсера Первого канала Константина Эрнста, от которого у знаменитости есть двое детей.

По словам Софьи, при монтаже ее роль заметно урезали. Так, ее героиню показывают только в одном из эпизодов в финале картины. Однако девушка заявила, что это ее не сильно расстроило. Софья Эрнст призналась, что познакомилась на съемках исторической саги с такими знаменитыми артистами, как Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Александра Бортич.

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«Сегодня в 21:20 на Первом «Викинг». Моя первая, хоть и маленькая, роль в большом кино, которую… на монтаже вырезали, да-да, так тоже бывает», – написала звезда в Instagram.

Фильм «Викинг» снят на основе событий, описанных в «Повести временных лет». Картина посвящена будущему великому князю киевскому Владимиру, его кровавой и жесткой мести за смерть брата и крещению Руси. Создатели картины рассказывали, что на подготовку к съемкам ушло 7 лет. Столько времени потребовалось, чтобы создать декорации, которые бы соответствовали бы средневековому периоду.