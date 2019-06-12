ЗВЕЗДЫ

Софья Эрнст призналась, что ее роль «вырезали» из «Викинга»

Жена генерального продюсера Первого канала рассказала о своем дебюте в полнометражном фильме.

Софья Эрнст призналась, что ее роль «вырезали» из «Викинга»
Софья Эрнст. Фото: instagram.com/sofyapavlovna/

Софья Эрнст, известная по роли в сериале Константина Богомолова «Содержанки», рассказала о своем дебюте в кино. Актриса сыграла небольшую роль в ленте «Викинг», который снимался при участии продюсера Первого канала Константина Эрнста, от которого у знаменитости есть двое детей.

По словам Софьи, при монтаже ее роль заметно урезали. Так, ее героиню показывают только в одном из эпизодов в финале картины. Однако девушка заявила, что это ее не сильно расстроило. Софья Эрнст призналась, что познакомилась на съемках исторической саги с такими знаменитыми артистами, как Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Александра Бортич.

«Сегодня в 21:20 на Первом «Викинг». Моя первая, хоть и маленькая, роль в большом кино, которую… на монтаже вырезали, да-да, так тоже бывает», – написала звезда в Instagram.

Фильм «Викинг» снят на основе событий, описанных в «Повести временных лет». Картина посвящена будущему великому князю киевскому Владимиру, его кровавой и жесткой мести за смерть брата и крещению Руси. Создатели картины рассказывали, что на подготовку к съемкам ушло 7 лет. Столько времени потребовалось, чтобы создать декорации, которые бы соответствовали бы средневековому периоду.

Вам может быть интересно:

Ходченкова в платье-бюстье молочного цвета затмила всех коллег на приеме у посла Сериал Богомолова «Содержанки» с Ксенией Собчак в одной из ролей покажут на видеосервисе START Супруга Константина Эрнста опубликовала трогательный семейный кадр в честь дня рождения мужа

Тэги:

жена Константина ЭрнстаКонстантин ЭрнстПервый каналСофья Эрнстфильм "Викинг"
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Софья Эрнст призналась, что ее роль «вырезали» из «Викинга»
Интересно?
Поделись с друзьями: