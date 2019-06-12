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44-летняя Рудковская подчеркнула фигуру закрытым купальником

Музыкальный продюсер делится в Instagram фотоотчетом своего отдыха.

44-летняя Рудковская подчеркнула фигуру закрытым купальником
Яна Рудковская (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Яна Рудковская делится в Instagram свежими снимками своего отдыха. На одном из фото возлюбленная олимпийского чемпиона позировала в сарафане и головной повязке, а на другом предстала перед объективами фотокамер в закрытом, облегающем фигуру купальнике и солнезащитных очках. Примечательно, что новое фото музыкального продюсера в Instagram оценила и дочка народного артиста России Александра Малинина — Устинья. Девушка оставила сердечко под снимком Яны. Фото знаменитости набрало порядка 15 тысяч «лайков».

Яна Рудковская
Устинья Малинина оценила свежий снимок Яны Рудковской (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Ранее музыкальный продюсер объясняла подписчикам в Instagram, почему в поездки они с мужем чаще всего отправляются с 6-летним Сашей. Возлюбленная Евгения Плющенко подметила, что ее старшие дети: сын Николай и пасынок Андрей — окончили школу и теперь поступают в вуз. Они не могут пропускать занятия, а Гном Гномыч пока не учится в школе и у него больше свободного времени.

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Тэги:

Евгений Плющенкозвездный стильФото в купальникеЯна Рудковская
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44-летняя Рудковская подчеркнула фигуру закрытым купальником
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