57-летняя Сябитова продемонстрировала накаченные мускулы рук

Телеведущая уверена, что нужно уделять хотя бы немного времени регулярным тренировкам.

Главная сваха страны Роза Сябитова похвасталась в блоге своими мускулами. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» старается всегда находить время на занятия спортом и не верит, когда люди говорят, что у них нет даже свободной минутки на домашние тренировки. Роза Сябитова уверена: все отговорки связаны лишь с одним фактором – ленью.

«Вот вы говорите: «Нет у меня времени на спорт». Дорогие мои, что значит «нет времени»? Вам же не к международным соревнованиям готовиться или олимпиаде», – пишет в блоге телеведущая.

Чтобы вдохновить своих подписчиков на занятия спортом, она рассказала о нескольких вариантах бюджетных тренировок, когда вовсе необязательно идти в тренажерный зал. По ее словам, для поддержания формы можно заниматься дома – каждый день по 20-30 минут.

«Сделайте, наконец, зарядку утром! Вместо тренировки хочется посмотреть сериал? Так купите велотренажер, крутите педали и смотрите свой сериал! Денег на тренажер нет? Ну поприседайте перед телевизором, растяжку сделайте», – советует поклонникам Сябитова.

Если человек не хочет тренироваться, то есть другой путь – можно завести собаку и гулять с ней на свежем воздухе. Несколько часов активности в день в итоге дадут положительный результат.

«Возможность для спорта и физкультуры всегда найдется. Было бы желание», – считает телеведущая.

Напомним, ранее Роза Сябитова говорила, что ей удалось сбросить пару килограммов во время специальной диеты Елены Малышевой. Телеведущая решила изменить свой рацион на майских праздниках – в сезон шашлыков.