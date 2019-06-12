ЗВЕЗДЫ

Белые купальники в моде: Наталья Рудова поддерживает тренд

Фото актриса сопроводила мудрой цитатой из романа малоизвестной американской писательницы.

Белые купальники в моде: Наталья Рудова поддерживает тренд
Актриса Наталья Рудова Фото: globallookpress.com

35-летняя актриса Наталья Рудова в своем блоге не скупится на откровенные фото. Несколько часов назад она опубликовала очередной снимок в открытом белом купальнике, который лишь отчасти закрывает грудь артистки. Это фото она сопроводила цитатой из романа малоизвестной американской писательницы Джессики Редмирски «По дороге в вечность».

«Путешествия — наша жизнь. На дороге мы встретились, на дороге мы полюбили и узнали друг друга. И сейчас, чтобы вновь стать самим собой, нам нужно куда-то ехать. Как долго? До тех пор, пока не почувствуем, что пора заняться чем-то другим…» — привела отрывок из произведения актриса.

Нужно сказать, что фотографии в блоге Наталья Рудова часто сопровождает цитатами или своими рассуждениями о «вечном». О личной жизни, о переживаниях и проблемах она никогда не говорит публично. Ее посты могут лишь отдаленно касаться определенных ситуаций, с которыми сталкивается Наталья время от времени. Но догадаться и провести параллель крайне сложно.

«Мой Инстаграм — это всего лишь красивая картинка в вашей реальности. Практически ничего общего с моей реальной жизнью он не имеет. Я не из тех людей, которые вываливают свое белье на головы совершенно незнакомых мне людей», — написала несколько дней назад Рудова.

Как бы она ни прокомментировала свои фото, поклонники обычно засыпают ее комплиментами. Снимок, где актриса в белом купальнике, вызвал точно такую же реакцию.

«Моя самая любимая актриса. Дерзкая, упрямая, умопомрачительно красивая и невероятно талантливая»; «Наталья, Вы прекрасны! Будьте уверены, что Ваша дорога ведет к лучшему», — прокомментировали снимок подписчики Натальи Рудовой.

Вам может быть интересно:

«Кто вы такие, чтобы рассуждать?!»: Наталья Рудова набросилась на гламурных героинь шоу «Осторожно, Собчак!» С шиком и блеском: Рудова и Самбурская наслаждаются отдыхом в Монако «Хозяюшка»: Рудова отреагировала на фото Хилькевич в вечернем платье

Тэги:

белые купальникиНаталья РудоваНаталья Рудова фотоФото в купальнике
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Белые купальники в моде: Наталья Рудова поддерживает тренд
Интересно?
Поделись с друзьями: