Белые купальники в моде: Наталья Рудова поддерживает тренд

35-летняя актриса Наталья Рудова в своем блоге не скупится на откровенные фото. Несколько часов назад она опубликовала очередной снимок в открытом белом купальнике, который лишь отчасти закрывает грудь артистки. Это фото она сопроводила цитатой из романа малоизвестной американской писательницы Джессики Редмирски «По дороге в вечность».

«Путешествия — наша жизнь. На дороге мы встретились, на дороге мы полюбили и узнали друг друга. И сейчас, чтобы вновь стать самим собой, нам нужно куда-то ехать. Как долго? До тех пор, пока не почувствуем, что пора заняться чем-то другим…» — привела отрывок из произведения актриса.

Нужно сказать, что фотографии в блоге Наталья Рудова часто сопровождает цитатами или своими рассуждениями о «вечном». О личной жизни, о переживаниях и проблемах она никогда не говорит публично. Ее посты могут лишь отдаленно касаться определенных ситуаций, с которыми сталкивается Наталья время от времени. Но догадаться и провести параллель крайне сложно.

«Мой Инстаграм — это всего лишь красивая картинка в вашей реальности. Практически ничего общего с моей реальной жизнью он не имеет. Я не из тех людей, которые вываливают свое белье на головы совершенно незнакомых мне людей», — написала несколько дней назад Рудова.

Как бы она ни прокомментировала свои фото, поклонники обычно засыпают ее комплиментами. Снимок, где актриса в белом купальнике, вызвал точно такую же реакцию.

«Моя самая любимая актриса. Дерзкая, упрямая, умопомрачительно красивая и невероятно талантливая»; «Наталья, Вы прекрасны! Будьте уверены, что Ваша дорога ведет к лучшему», — прокомментировали снимок подписчики Натальи Рудовой.