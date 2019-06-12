Пригожин обратил внимание на новое фото Алсу

Певица обновила ленту своей страницы в Instagram свежим кадром, что не осталось незамеченным мужем Валерии.

35-летняя Алсу опубликовала на личной страничке в Instagram свежее фото из недавней фотосессии. Всего за четырнадцать часов снимок знаменитости оценили порядка 36 тысяч человек. Не остался в стороне и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Супруг певицы Валерии обратил внимание на свежий пост исполнительницы, поставив «Лайк» под фото Алсу в профиле.

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На свежем снимке исполнительница запечатлена в профиль. Алсу примерила черное платье с принтом. Добавив к своему образу сумочку в тон. Напомним, что певица замужем за бизнесменом Яном Абрамовым. У пары трое детей: 12-летняя Сафина, 11-летняя Микелла и сына Рафаэль, ему в августе ему исполнится три годика.

Средний ребенок пары — дочь Микелла принимала участие в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале. На слепых прослушиваниях к девочке повернулись сразу два наставника Светлана Лобода и Валерий Меладзе. Сама Микелла выбрала команду украинской исполнительницы.