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«Лето, Питер, отдых»: Безруков поделился селфи с женой

Сергей Безруков проводит время в компании своей супруги Анны Матисон.

«Лето, Питер, отдых»: Безруков поделился селфи с женой
Сергей Безруков с женой Анной Матисон (Фото: Instagram.com/s_bezrukov)

45-летний Сергей Безруков на личной страничке в Instagram поделился свежим снимком с супругой Анной Матисон, которая приехала в Санкт-Петербург. В микроблоге актер разместил селфи с 35-летней возлюбленной.

«Лето, Питер, отдых!!! Чего и вам всем желаю, дорогие мои, хорошие!» — обратился к подписчикам Сергей.

Фото артиста с женой за двенадцать часов оценили порядка 76 тысяч человек, в том числе и актриса из сериала «Татьянин день» Анна Снаткина.

Безруков
Сергей Безруков (Фото: Instagram.com/s_bezrukov)

К слову, одна из поклонниц Сергея Безрукова под ником @irinaiun1359 в комментариях сделала комплимент избраннице актера.

«Умная женщина, ей не надо тусоваться и выставлять наряды, она занимается творчеством и семьей, ее есть за что любить, счастья Вам!» — отметила подписчица Безрукова.

«Именно!!!» — ответил на похвалу в адрес жены сам актер.

Сергей Безруков вступился за жену
Подписчица актера сделала комплимент его избраннице (Фото: Instagram.com/s_bezrukov)

Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон воспитывают двоих детей: дочку Марию, в июле ей исполнится три годика, и сына Степана.

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Анна Матисонзвездные детиСергей Безруков
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«Лето, Питер, отдых»: Безруков поделился селфи с женой
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