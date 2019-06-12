Ностальгия по морю: 41-летняя Орлова продемонстрировала фигуру в купальнике

41-летняя Ольга Орлова опубликовала на личной страничке в Instagram фото из летнего архива. Экс-солистка группы «Блестящие» посетовала на отсутствие моря в Москве, заговорив об аномальной жаре, которая установилась в столице.

«Аномальная жара в Москве. Жаль, моря нет… Фото не свежее, так что не нужно писать, что я всё время отдыхаю», — добавила телеведущая.

В кадре исполнительница запечатлена в черном облегающем фигуру купальнике на бретельках. Орлова продемонстрировала труды своих тренировок в спортзале, попозировав перед объективом фотокамеры.

Пока Лера Кудрявцева с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, и 9-месячной дочкой Машей отдыхала в Майами, на съемочной площадке программы «Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой ее временно замещала Ольга Орлова. В Instagram певица призналась, что готова поработать за друга, пока тот наслаждается летними каникулами. В Штатах Лера отпраздновала свой 48-й день рождения.

Ранее Ольга Орлова публиковала и «домашнее» фото в сорочке. Кадр был сделан на кухне знаменитости. Тогда снимок исполнительницы оценил и Иосиф Пригожин, который поставил сердечко под фото певицы.