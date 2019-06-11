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Морщины не проблема: Подольская поддерживает тренд на естественность

Певица не постеснялась показать себя не в идеальном виде.

Морщины не проблема: Подольская поддерживает тренд на естественность
Наталья Подольская / www.instagram.com/nataliapodolskaya/

Наталья Подольская — успешная и талантливая певица, счастливая жена и мама, да и просто одна из самых красивых представительниц российской сцены.

Причем красота 37-летней певицы — не результат работы пластических хирургов, а естественная генетика. По крайней мере, она никогда публично не говорила о каких-либо косметологических процедурах или операционных вмешательствах.

В доказательство этого Наталья показала подписчикам в соцсети Instagram фотографию, на которой она морщит лоб и демонстрирует легкие изъяны кожи, естественные для любой женщины в ее возрасте.

«Ботокс в лоб???? Нет, не слышала», — подписала снимок 37-летняя Подольская.

Большинство поклонников попросили любимую певицу не делать уколы красоты. По их словам, артистке это не нужно.

«Натусик, не надо, ты и так солнышко молоденькое», «Маски и хороший косметолог. Нам, девочкам до 45, ботокс не нужен!», «И правильно, это лишнее) Лучше следить за здоровьем и питанием)», — отметили подписчики в комментариях.

Тем временем коллега Подольской по сцене Анна Семенович не стесняется того, что раз в полгода колет себе ботокс.

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InstagramботоксморщиныНаталья Подольская
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Морщины не проблема: Подольская поддерживает тренд на естественность
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