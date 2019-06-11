«Запил, ушел в депрессию»: бывший Ивлеевой тяжело переживал ее успех

Музыкант Арсений Бородин рассказал о том, как известная известная ныне телеведущая начинала свой путь к славе.

Анастасия Ивлеева — одна из самых популярных фигур Рунета, кумир молодежи, успешная телеведущая и автор собственного шоу на YouTube.

Однако всего четыре года назад она была никому неизвестной девушкой из провинции. Арсений Бородин рассказал о том, как нынешняя девушка Элджея начинала свой путь.

Бывший участник поп-группы «Челси» и Настя Ивлеева познакомились в Санкт-Петербурге в 2011 году, впрочем, встречаться они начали только в 2015-м. В том же году девушка решила все-таки переехать в Москву и завоевать столицу. Впрочем, первое время Насте пришлось несладко. Она на двоих с подругой снимала квартиру на окраине Москвы и работала хостес в разных заведениях. Параллельно Ивлеева училась телемастерству в школе Ольги Спиркиной в Останкино.

Бородин отмечает, что старался познакомить ее со звездными друзьями и влиятельными людьми, однако первое время Настя стеснялась: ей просто не о чем было с ними разговаривать.

Успех пришел к Ивлеевой в середине 2016 года, когда она после долгих уговоров своего бойфренда загрузила первое видео в Instagram. Популярность не заставила себя ждать. Первой крупной покупкой на деньги от рекламодателей стал клатч Gucci в Лондоне, вспоминает Бородин. Тогда Настя очень собой гордилась.

В 2017-м популярность Ивлеевой выросла благодаря участию в телешоу «Орел и Решка». В те времена ведущая впервые поймала звездную болезнь, делится Арсений. А сам музыкант, тем временем, ушел в депрессию.

«Конечно, просел по заработкам — Настя получала гораздо больше меня. Запил, ушел в депрессию, а Настя постоянно предъявляла претензии, что я ничем не занят и ей не помогаю», — рассказал Бородин в интервью «Комсомольской правде».

Пара окончательно рассталась летом 2017-го года. Тогда артист подозревал, что у его девушки кто-то появился, но не стал «рыться в грязном белье».

Музыкант также добавил, что раскрутка Ивлеевой не стоила им ни рубля — успех появился благодаря харизме Насти, отметил он.