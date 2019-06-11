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«Изменял направо и налево»: подруга Началовой поведала о Ланском

Стали известные новые подробности личной жизни ушедшей от нас артистки.

«Изменял направо и налево»: подруга Началовой поведала о Ланском
Юлия Началова / Global Look Press

Юлия Началова покинула нас 16 марта — у певицы случилась остановка сердца. После смерти артистки в прессе начали появляться ранее неизвестные подробности ее личной жизни.

Так, телевизионный продюсер и подруга Началовой — Олеся Сазыкина — рассказала, что звезда российской эстрады больше всего любила своего первого мужа, участника поп-группы «Премьер-министр» Дмитрия Ланского.

Однако отношения с ним нельзя было назвать гладкими. По словам Сазыкиной, артист не стеснялся в выражениях и однажды сказал Юлии, что ей не мешало бы похудеть. Это очень задело певицу. отметила продюсер. На нервной почве у нее даже случилась паническая атака.

Кроме того, Ланской изменял своей супруге, причем не сильно это скрывая.

«Он начал изменять ей направо и налево. Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели», — рассказала Сазыкина в интервью «Экспресс-газете».

Об изменах мужа Началова сама сообщила подруге. Если верить продюсеру, то Юля не раз замечала в постели чужие волосы и замечала запах чужого парфюма.

Олеся Сазыкина также утверждает, что Юлия вышла за футболиста Евгения Алдонина назло первому мужу.

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«Изменял направо и налево»: подруга Началовой поведала о Ланском
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