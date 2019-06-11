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Чехова пообещала чаще радовать мужчин откровенными снимками

Телеведущая опубликовала в соцсети фото в купальнике.

Чехова пообещала чаще радовать мужчин откровенными снимками
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress.com

Анфису Чехову по праву считают одной из самых привлекательных представительниц российского шоу-бизнеса. Не так давно телеведущей удалось сбросить лишний вес, что еще больше подогрело интерес к ней мужской части человечества.

Теперь 41-летняя артистка не стесняется публиковать в соцсети пикантные фото, на последнем из которых она предстала в одном купальнике. В подписи к посту в Instagram Анфиса пообещала, что будет чаще радовать подписчиков кадрами с откровенных фотосессий.

«Мужчины, я о вас помню и обещаю и дальше вас радовать красивыми фотками в бельишке», – заявила теледива.

Большая часть комментаторов восхитилась красотой и соблазнительными пропорциями постройневшей актрисы. Правда, некоторые решили, что она просто хочет лишний раз напомнить о себе, а выставлять столь откровенные фотографии на всеобщее обозрение не стоит.

«Роскошная вы, Анфиса, смелая, мудрая, тонкая», «Вы самая красивая, и обворожительная из всех знаменитостей, что я знаю. Вы истинный эталон настоящей женской красоты», «Почему женщинам так важно показать свое полуобнаженное тело?» – рассуждают почитатели таланта знаменитости.

Фото: Instagram@achekhova

Несмотря на то, что Анфиса похудела чуть ли не вдвое, ей удалось сохранить свои роскошные формы. По ее словам, никакой диеты она не придерживается. Сбросить вес ей помог новый рацион питания, очищение организма клизмами и занятия йогой.

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Чехова пообещала чаще радовать мужчин откровенными снимками
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