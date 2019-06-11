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Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II

10 июня принц Филипп отпраздновал свое 98-летие. Он остается самым долгоживущим мужчиной британской королевской семьи.

Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.com

В минувшую субботу британские подданные пышно отметили официальный день рождения Елизаветы II. Теперь же 98 лет исполнилось супругу монархини Филиппу. Родившийся 10 июня далекого 1927 года, он продолжает оставаться самым долгоживущим мужчиной королевской семьи.

Герцога Эдинбургского по традиции поздравили родные, разместившие в соцсетях трогательные обращения к нему. Утром в Instagram о дне рождения Филиппа поспешили написать принц Уильям и Кейт Миддлтон, а вот принц Гарри и Меган Маркл не опубликовали поздравительный пост даже к обеду.

Опередила пару даже принцесса Евгения, отметившись в своем блоге несколькими детскими снимками с дедом.

Как отмечает Express, поклонники, с нетерпением ожидающие каждого сообщения герцога и герцогини Сассекских, заподозрили, что супруги попросту забыли о пожилом имениннике. Возможно, это произошло из-за бессонных ночей, которые пара проводит в заботах о маленьком сыне Арчи.

«Желаем Его Королевскому Высочеству герцогу Эдинбургскому, сэру и дедушке, счастливого 98-летия!» – написали наконец в соцсети Гарри и Меган. Произошло это лишь около часа пополудни.

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Mеган Маркл последние новостиБританская королевская семьяЕлизавета IIКейт Миддлтонпринц Гаррипринц Филипп
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Принц Гарри и Меган едва не забыли поздравить супруга Елизаветы II
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