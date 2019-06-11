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Болдуину надоело играть Трампа в субботнем шоу

Актер признался, что хочет больше времени проводить с семьей.

Болдуину надоело играть Трампа в субботнем шоу
Алек Болдуин устал от роли Дональда Трампа.Шоу SNL. Кадр: You T

Алек Болдуин заявил, что его «достала» роль Дональда Трампа и он больше не хочет пародировать хозяина Белого дома в субботнем развлекательном шоу Saturaday Night Live (SNL).

Тем не менее он добавил, что, возможно, согласится и далее участвовать в программе, если его очень попросят.

«Меня достало играть Трампа, о чем я регулярно ною. Я очень увлекаюсь политикой и хотел бы направить свою энергию на что-то более стоящее, например регистрировать избирателей, работая с организацией MoveOn.org и общаться с реальными кандидатами», — высказался актер.

Однако Болдуин добавил, что если босс канала TVLine Лорн Майклс, где выходит SNL, попросит его остаться, то он, возможно, даст согласие: «Лорн мой хороший друг и шоу стало в какой-то мере мои вторым домом. Поэтому если они попросят меня остаться, то я, возможно, соглашусь».

Это уже не первый раз, когда актер жалуется на то, что ему приходится играть Трампа. В интервью USA Today Болдуин и вовсе сказал, что его тошнит от этой роли и он представить себе не может, что ему придется делать это снова.

«У нас с женой год назад родился сын и я стал посвящать работе минимальное время, так как хотел быть со своей супругой и детьми. А из-за SNL все мои выходные летели к чертям. Теперь же я еще больше буду ценить уик-энды», — цитирует актера Yahoo.

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Болдуину надоело играть Трампа в субботнем шоу
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