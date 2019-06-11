Приемная дочь Игоря Крутого возобновила карьеру певицы

Виктория брала паузу из-за беременности и родов, но уже на днях выйдет новый клип исполнительницы.

Приемная дочь композитора и музыканта Игоря Крутого Виктория в Instagram объявила о возобновлении карьеры. Уже на днях все поклонники творчества девушки смогут увидеть ее новый клип.

На протяжении нескольких лет о приемной дочери Игоря Крутого ничего не было слышно. Девушка родила ребенка и находилась какое-то время в декретном отпуске. Все внимание она уделяла дочери — Деми-Роуз. Но сейчас она подросла, и молодой маме уже захотелось снова выйти на сцену.

Надо признать, что падчерица Игоря Крутого пребывает в прекрасной форме. Несколько дней назад все поклонники ее творчества могли увидеть ее пышные формы. Многие, конечно, не удержались и оставили восторженные комментарии: «Надо было в Мисс мира участвовать или в Мисс вселенная», «Изумительно красивая леди».

Отметим, что Виктория — дочь супруги Игоря Крутого Ольги, с которой он сыграл свадьбу в 1995 году. В новом союзе у композитора родилась дочь Александра. Также у Игоря Крутого есть сын от первого брака Николай, сообщает портал Dni.ru.