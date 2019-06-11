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Юлия Волкова приобщает 14-летнюю дочь ко взрослой жизни

Певица снялась в рекламе купальников вместе с наследницей.

Юлия Волкова приобщает 14-летнюю дочь ко взрослой жизни
Юлия Волкова / Global Look Press

Юлия Волкова состоялась не только как успешная певица, но и как мать. 34-летняя артистка воспитывает двоих детей — 14-летнюю дочь Викторию и 11-летнего сына Самира.

Виктория растет настоящей красавицей, девушка не скрывает, что хочет стать актрисой. Юлия Волкова решила похвастаться своей «принцессой», как она называет Вику, и разместила совместные фотографии на личной странице в Instagram. На снимках мама и дочь позируют в купальниках — Юлия выбрала более откровенный костюм, а Виктория — более скромный.

Большинство поклонников оценили новые фотографии бывшей солистки группы «Тату» и написали множество комплиментов как ей, так и ее подрастающей дочери. Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что девочке рано участвовать в подобных фотосессиях.

«Красотки», «Потрясающая, как всегда», «Стройняшка», «Такая большая Вика, так быстро летит время…», «Зачем дочь в купальнике? Некрасиво это. Ей сколько лет?», «Вику не узнала, пока не прочитала описание, такая взрослая!» — отметили подписчики в комментариях.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что поклонники раскритиковали Юлию Волкову за чрезмерное увлечение уколами ботокса. Многие фанаты считают, что певица красива и без косметологических процедур.

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Юлия Волкова приобщает 14-летнюю дочь ко взрослой жизни
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