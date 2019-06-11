Врачи диагностировали у Анны Плетневой раздвоение личности

Певица не несет ответственности за свои действия на концертах и это вполне официально.

Анна Плетнева — одна из самых сексуальных и ярких певиц российской эстрады. В 90-х годах она выступала в составе группы «Лицей», а в середине 2000-х перешла в «Винтаж». Плетнева — не только успешная артистка, но и счастливая жена и мать троих детей. Однако, как выяснилось, в жизни Анны не все так радужно.

Так, некоторое время назад врачи диагностировали у нее диссоциативное расстройство личности, проще говоря, раздвоение личности. Соответствующую справку от медиков опубликовал портал StarHit.

В документе говорится, что Плетнева не может нести ответственность за свои возможные неадекватные действия во время концертов, о чем следует заранее предупреждать организаторов ее выступлений.

Справка выдана Анне после обследования в институте имени Сербского и является бессрочной. Когда именно звезде поставили такой диагноз — не уточняется.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что муж Плетневой — Кирилл Сыров — потребовал от артистки завершить карьеру в шоу-бизнесе. Супруг певицы был недоволен, когда увидел ее фотографии в мужском эротическом журнале Maxim.