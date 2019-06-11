ЗВЕЗДЫ

Дана Борисова отказалась от косметики на время отдыха на Сицилии

Телеведущая продемонстрировала свою естественную красоту и заявила, что больше не будет «колоть» губы.

Дана Борисова отказалась от косметики на время отдыха на Сицилии
Дана Борисова / Global Look Press

Дана Борисова отправилась в путешествие на Сицилию. Ранее телеведущая признавалась, что периодически страдает от депрессии и апатии, а поездка в Италию и смена обстановки должны пойти ей на пользу.

Несколько дней назад звезда на своей странице в Instagram отметила, что очень ждет предстоящего отпуска, где планирует не просто лежать на пляже, а совместить на отдыхе радость от моря с интересными экскурсиями и осмотром достопримечательностей.

По приезду на Сицилию Борисова сразу отчиталась перед своими подписчиками, как она проводит свободное время. Телеведущая призналась, что первый день купалась в достаточно прохладной воде — всего +17 градусов. Однако это не помешало ей наслаждаться долгожданной водной стихией.

Также Борисова опубликовала фотографию, где она запечатлена без макияжа. Судя по всему, телеведущая решила отдохнуть от косметики в отпуске. Многие поклонники отметили, что без макияжа она выглядит великолепно.

«Дана, всегда красотка с косметикой и без!!!», «Без макияжа просто красотка!!!», «Помолодевшая и посвежевшая. А макияж на большинстве фото делает лицо неухоженным», «Красавица», – отметили интернет-пользователи в комментариях.

Комментарии
www.instagram.com/danaborisova_official/

В комментариях звезда российских телеэкранов также рассказала подписчикам, что больше не будет «колоть» себе губы.

Вам может быть интересно:

Малахов поблагодарил Борисову за поддержку после конфликта с Галкиным 42-летняя Борисова пожаловалась на депрессию и «сухой срыв» Дана Борисова поддержала Малахова после конфликта с Галкиным

Тэги:

без косметикиДана Борисовафото без косметикифото без макияжа
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Дана Борисова отказалась от косметики на время отдыха на Сицилии
Интересно?
Поделись с друзьями: