Дана Борисова отказалась от косметики на время отдыха на Сицилии

Телеведущая продемонстрировала свою естественную красоту и заявила, что больше не будет «колоть» губы.

Дана Борисова отправилась в путешествие на Сицилию. Ранее телеведущая признавалась, что периодически страдает от депрессии и апатии, а поездка в Италию и смена обстановки должны пойти ей на пользу.

Несколько дней назад звезда на своей странице в Instagram отметила, что очень ждет предстоящего отпуска, где планирует не просто лежать на пляже, а совместить на отдыхе радость от моря с интересными экскурсиями и осмотром достопримечательностей.

По приезду на Сицилию Борисова сразу отчиталась перед своими подписчиками, как она проводит свободное время. Телеведущая призналась, что первый день купалась в достаточно прохладной воде — всего +17 градусов. Однако это не помешало ей наслаждаться долгожданной водной стихией.

больше по теме Дана Борисова поддержала Малахова после конфликта с Галкиным Телеведущая посоветовала ему не обращать внимания на претензии звездной семьи.

Также Борисова опубликовала фотографию, где она запечатлена без макияжа. Судя по всему, телеведущая решила отдохнуть от косметики в отпуске. Многие поклонники отметили, что без макияжа она выглядит великолепно.

«Дана, всегда красотка с косметикой и без!!!», «Без макияжа просто красотка!!!», «Помолодевшая и посвежевшая. А макияж на большинстве фото делает лицо неухоженным», «Красавица», – отметили интернет-пользователи в комментариях.

В комментариях звезда российских телеэкранов также рассказала подписчикам, что больше не будет «колоть» себе губы.