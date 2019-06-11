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Попрощалась с Купером: Шейк делится провокационными фото

Модель отдыхает с друзьями в Исландии и явно не унывает после расставания с голливудским актером. Во всяком случае, по ее игривым фотографиям этого точно не скажешь.

Попрощалась с Купером: Шейк делится провокационными фото
Ирина Шейк Фото: Globallookpress

Почти сразу же после расставания с Брэдли Купером, Ирина Шейк решила отвлечься и отправилась в отпуск в одно из самых загадочных и романтичных мест в мире — Исландию. Модель регулярно выкладывает фото из своей поездки, словно показывая, что новый жизненный виток вызывает в ней исключительно позитивную волну.

Сегодня Ирина опубликовала провокационный кадр. На снимке она стоит на большом камне, повернувшись спиной в объектив. Из одежды на модели лишь облегающее черное боди марки Intimissimi, официальным рекламным лицом которой Шейк и является. Боди полностью закрывает живот и спину, однако оставляет открытыми ягодицы.

Поклонники звезды предположили, что увидев эту фотографию, Купер должен почувствовать, чего он лишился.

«Я прямо слышу, как где-то в Америке горько заплакал Брэд», «Не могу поверить, что он отпустил тебя, просто не могу», «Да, да, покажи ему, что он потерял», — написали пользователи соцсети в комментариях к кадру.

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Попрощалась с Купером: Шейк делится провокационными фото
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