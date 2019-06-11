ЗВЕЗДЫ

Леди Гага резко высказалась о приписываемом ей романе с Купером

Певица ответила со сцены на нападки поклонников.

Леди Гага резко высказалась о приписываемом ей романе с Купером
Леди Гага реко высказалась о возможном романе с Купером. Фото: globallookpress.com

Королеву эпатажа Леди Гагу продолжают винить в расставании самой красивой пары Голливуда – Ирины Шейк и Брэдли Купера. Поклонники пары замучили певицу нападками. Они уверены, что проблемы в семье знаменитостей начались во время съемок оскароносного фильма «Звезда родилась», в котором Купер и Гага сыграли влюбленных.

Во время выступления Леди Гаги на концерте в Лос-Анджелесе из зала начали доноситься крики: «Где Брэдли?». Певица ответила довольно резко.

«И кое-что еще. Отстаньте или будьте добрее», – заметила артистка, не забыв ввернуть в свою речь нецензурные слова.

Исполнительница продолжает настаивать, что с партнером по съемочной площадке ее связывают только дружеские отношения. Это подтверждают и люди из близкого окружения актера. По их словам, Брэдли не стал бы заводить роман с коллегой.

«Сразу начинать другие отношения – не его кредо. Он бы так не поступил», – цитирует инсайдера в окружении актера газета The Sun.

Роман русской супермодели и американского актера завязался стремительно и продлился четыре года. В марте 2017 года у пары родилась дочь Лея. Однако предложения руки и сердца от Брэдли Купера Ирина так и не дождалась. В середине мая пара рассталась.

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Леди Гага резко высказалась о приписываемом ей романе с Купером
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