Леди Гага резко высказалась о приписываемом ей романе с Купером

Королеву эпатажа Леди Гагу продолжают винить в расставании самой красивой пары Голливуда – Ирины Шейк и Брэдли Купера. Поклонники пары замучили певицу нападками. Они уверены, что проблемы в семье знаменитостей начались во время съемок оскароносного фильма «Звезда родилась», в котором Купер и Гага сыграли влюбленных.

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Во время выступления Леди Гаги на концерте в Лос-Анджелесе из зала начали доноситься крики: «Где Брэдли?». Певица ответила довольно резко.

«И кое-что еще. Отстаньте или будьте добрее», – заметила артистка, не забыв ввернуть в свою речь нецензурные слова.

Исполнительница продолжает настаивать, что с партнером по съемочной площадке ее связывают только дружеские отношения. Это подтверждают и люди из близкого окружения актера. По их словам, Брэдли не стал бы заводить роман с коллегой.

«Сразу начинать другие отношения – не его кредо. Он бы так не поступил», – цитирует инсайдера в окружении актера газета The Sun.

Роман русской супермодели и американского актера завязался стремительно и продлился четыре года. В марте 2017 года у пары родилась дочь Лея. Однако предложения руки и сердца от Брэдли Купера Ирина так и не дождалась. В середине мая пара рассталась.