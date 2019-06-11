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Беляева вспомнила о встрече с отцом после 43-летней разлуки

По словам звезды фильма "Мой ласковый и нежный зверь", она благодарна за это второму супругу - бизнесмену Сергею Дойченко.

Беляева вспомнила о встрече с отцом после 43-летней разлуки
Галина Беляева много лет искала отца/globallookpress.com

Актриса Галина Беляева, которая прославилась ролью в картине «Мой ласковый и нежный зверь», стала гостьей программы «Судьба человека». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала трогательную историю о своем отце, с которым не виделась 43 года. Ее родители расстались, когда девочке было всего три года. На протяжении долгих десятилетий она ничего не знала об отце. Как позже стало известно, на расставании с ним настояла ее мать.

Галина Беляева, Программа "Судьба человека"
Беляева спустя много лет нашла отца благодаря своему мужу/globallookpress.com

«Мой второй муж все сделал за моей спиной. Он узнал, где работал мой отец. Дату его рождения. Нашел он его через свои связи в органах МВД. Однажды я слышала, как муж с кем-то оживленно разговаривает по телефону. Вдруг он подошел ко мне и сказал, чтобы я шла и взяла трубку. Когда я начала разговаривать с незнакомым человеком, то Сережа сказал мне: «Это твой папа». А отец в этот момент в трубку кричал: «Галочка, это ты?» У мены все похолодело внутри», — вспомнила о своих переживаниях в тот момент актриса.

Позже муж рассказывал, что нашел отца Галины Беляевой в Воронеже. Причем, когда он зашел в его квартиру, то на кухне под стеклом у него лежала фотография трехлетней Гали. «Выяснилось, что отец долгие годы искал меня. Он писал в органы опеки Невинномысска, зная, что в этот город мы уехали с мамой. Но все его попытки были обречены», — заявила актриса.

«Вы не представляете, какие отец испытал эмоции, когда повел своего восьмилетнего внука первый раз в школу. Отец на протяжении десяти лет был рядом со мной, пока, к сожалению, не ушел из жизни из-за болезни», — рассказала Галина Беляева.

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Галина БеляеваПрограмма "Судьба человека"Сергей Дойченко
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Беляева вспомнила о встрече с отцом после 43-летней разлуки
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