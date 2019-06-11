ЗВЕЗДЫ

Дочь Уизерспун отрицает сходство бойфренда со своим отцом

Подписчики сочли, что парень девушки - «копия» ее папы.

Дочь Уизерспун отрицает сходство бойфренда со своим отцом
Ава Филлипп очень похожа на Риз Уизерспун. Фото: Global Look Press

С тем, что дочь Риз Уизирспун выросла точной копией своей звездной мамы, спорить никто не собирается.

Однако подписчики Авы Филлипп неожиданно решили, что ее молодой человек — вылитый двойник ее отца — 44-летнего Райана Филиппа.

К такому выводу некоторые из них пришли после того, как 19- летняя наследница актрисы поделилась парой снимков в компании Оуэна Махоуни.

Интернет-физиогномисты углядели несомненную схожесть молодого человека с экс-мужем Риз Уизерспун и тут же сообщили об этом девушке.

«Боже мой, он выглядит как твой папа», – написал пользователь под ником @wutangclannnnn88. «Это только мне кажется, что ее новый жених несколько напоминает Райана?», – поинтересовался @joshuaramiandrisoa.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп в молодости. Фото: Global Look Press

Некоторые подписчики даже написали, что влюбленные очень напоминают фото Риз и Райана в молодости. «Как мило… Эти фото напоминают мне времена, когда Риз и Райн были вместе», – оставила комментарий @kellydanielas. «Они выглядят точно копией ее родителей, когда те были моложе», – согласилась @bellla44.

Риз Уизерспун и Райан Филлипп в молодости. Фото: Global Look Press

Нашлись и те, кто не увидел никакого сходства между парнем и отцом Авы. «Он совсем не похож на твоего отца», – написал @lichtagram.

«Замечательная пара и он очень красив, но ни капельки не похож на твоего отца. Люди готовы на все, чтобы привлечь к себе внимание», – добавила @lomerta_viii.

«Большое спасибо», – ответила Ава на последние комментарии. Девушка не считает, что ее молодой человек похож на папу, более того, ей не слишком приятны подобные сравнения.

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Дочь Уизерспун отрицает сходство бойфренда со своим отцом
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