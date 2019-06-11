Топалов поздравил Тодоренко с закрытием рабочего сезона

Влад Топалов на личной страничке в Instagram обратился к своей избраннице, отметив, что гордится успехами Регины Тодоренко. Практически сразу после родов телеведущая заговорила о желании вернуться на съемочную площадку шоу «Пятница с Региной». Новые выпуски проекта снимались дома у супругов. Топалов во всем поддерживал избранницу и не препятствовал ее решению выйти из декрета. Очередной сезон шоу Регины подошел к концу — съемочная группа уходит на летние каникулы.

«Закончила сезон. Или закончили… Ну, я то там особо ничего не сделал, но мы переживаем все вместе так или иначе. Горжусь! Уважаю! И не перестаю восхищаться и, порой, удивляться! Твоей энергии, твоему теплу и радости! Крутая, жму твою лапу, обнимаю, целую и поздравляю тебя и всю твою команду. С вами работать легко и интересно… Так держать, а я — всегда рядом!» – отметил Топалов.

Напомним, что в декабре Регина Тодоренко родила сына. Малышу исполнилось шесть месяцев. В перерывах между съемками телеведущая вместе с сынишкой разучивает английские слова. А Влад Топалов уже планирует отдать наследника в музыкальную школу. Стоит ему только подрасти.