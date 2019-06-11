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Селена Гомес заявила, что хочет замуж за Билла Мюррея

Бывшая возлюбленная Джастина Бибера в восторге от своего партнера по съемочной площадке.

Селена Гомес заявила, что хочет замуж за Билла Мюррея
Билл Мюррей и Селена Гомес Фото: Eastnews

В минувший понедельник в Нью-Йорке состоялась премьера картины «Мертвые не умирают» Джима Джармуша с участием Тильды Суинтон, Стива Бушеми и Адама Драйвера. Главные роли в фильме исполнили Билл Мюррей и Селена Гомес.

Во время съемок картины в Сети начали распространяться слухи о романе между 68-летним Мюрреем и 25-летней Гомес. В минувшем месяце, позируя фотографам на ковровой дорожке в Каннах, пара активно флиртовала, звезда «Охотников за приведениями» даже поцеловал свою юную партнершу по фильму.

«Мой первый выход в Канне. Я так горда быть частью этого фильма с Джимом и всей остальной командой. Кстати, мы с Биллом собираемся пожениться», – написала она.

Мюррей, в свою очередь, в беседе с журналом People рассказал, что ему очень понравилось работать с Гомес и признался, что зря судил о ней до знакомства. Он пришел к выводу, что в жизни она совершенно другая. Он также отметил, что с удовольствием бы познакомил Селену со своей матерью, будь она жива.

«Если бы моя мама была жива, я бы обязательно привел ее домой к ней. Сказал бы: «мама, я хочу, чтобы ты познакомилась с Селеной», – заявил Мюррей.

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Селена Гомес заявила, что хочет замуж за Билла Мюррея
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