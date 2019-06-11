Муцениеце спасает Прилучного от одиночества

Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». И с тех пор не расстаются.

В недавнем интервью актер из сериала «Мажор» Павел Прилучный признался, что он любит проводить время с Агатой Муцениеце. Он комфортно чувствует себя с женой дома и на съемочной площадке. Вместе они воспитывают двоих детей: 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию. При этом муж актрисы мечтает о третьем ребенке. Однако пока Агата не поддается на уговоры возлюбленного.

Паша утверждает, что не терпит одиночества. Ему нравится окружать себя людьми, детьми. По словам Прилучного, он нуждается в том, чтобы любимый человек всегда был рядом.

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«С Агатой приятно работать, приятно проводить больше времени вместе. Я чувствую в этом необходимость – у меня начинает крыша ехать, когда я один. Терпеть не могу одиночество!! Одиночество – это вообще не для меня», – приводит peopletalk слова Павла Прилучного.

Возлюбленная актера утверждает, что как и в большинстве семейных пар между ними иногда вспыхивают ссоры. Но Паша обычно первым идет на примирение. Также Агата добавила, что уже смирилась с ревностью мужа, и научилась гасить подобные вспышки шутками.