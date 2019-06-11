Бывший муж Ани Лорак провел день в компании дочери

Бывший муж Ани Лорак — турецкий Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу провел с дочерью Софией весь день. Фотоотчёт прогулки с наследницей экс-возлюбленный украинской исполнительницы опубликовал в Stories. Ранее сообщалось, что бизнесмен не смог прийти на вечеринку 8-летней Софии, которую для наследницы организовала мама в честь ее дня рождения. Несмотря на это, отец девочки все-таки нашел время для того, чтобы увидеться с малышкой.

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В Instagram бывший муж Ани Лорак делился селфи с дочерью. Так, певица могла узнать, как ее девочка проводила время в компании папы.

Малышка поучаствовала в изготовлении сахарной ваты и продегустировала предложенное лакомство. Мурат накормил дочку шоколадными десертами в кофейне. София пробовала пирожные, в то время, как ее папа снимал процесс на камеру.

Сам Мурат остался доволен тем, как прошла его встреча с дочерью. После развода родителей малышка живет с мамой и не так часто может видеться с отцом. Лорак подчеркивает, что не запрещает бывшему мужу созваниваться с дочерью и проводить с ней каникулы.

Ранее Ани Лорак признавалась, что не привыкла экономить на себе. Певица не сомневается, финансы — лишь инструмент для удовлетворения своих желаний. Но никогда не стоить «превозносить материю выше души», полагает знаменитость.