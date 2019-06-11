«Люди злые стали»: Прилучный не читает комментарии в Instagram

В недавнем интервью Павел Прилучный признался, что его мало интересует то, что происходит в соцсетях. Поэтому актер перестал в последнее время читать комментарии подписчиков в Instagram. Супруг Агаты Муцениеце искренне полагает, что у занятых людей просто не времени на то, чтобы писать какие замечания или отклики.

«Вот у меня нет времени, чтобы писать и читать. Огромный процент «Инстаграма» – кем-то очень сильно обиженные люди, которые упиваются безнаказанностью. Люди в последнее время почему-то очень злые стали, не знаю, с чем это связано», — приводит peopletalk слова Павла Прилучного.

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Рассуждая о взаимоотношения с мужем, возлюбленная актера отметила, как и в любой другой нормальной семье, у них случаются ссоры. При этом первым на примирение идет сам Павел. По словам Агаты, она уже свыклась с ревностью мужа, и относится к этому с юмором. Своего избранника Муцениеце считает главой семейства и уверяет, что не смогла бы ужиться с мягким и податливым мужчиной, добавляет ресурс Dni.ru

Вместе с Павлом Прилучным актриса воспитывает 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию. Агата не скрывает, что муж настаивает на рождении третьего ребенка. Вот только сама она пока не готова стать многодетной мамой.