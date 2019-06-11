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Святая святых: Бузова пустила поклонников в гримерку «Дома-2»

Телеведущая показала, как выглядит перед выходом в кадр.

Святая святых: Бузова пустила поклонников в гримерку «Дома-2»
Ольга Бузова похвасталась стильным халатом/globallookpress.com/

Телеведущая Ольга Бузова в сторис Instagram показала удобный голубой халат, в котором она появляется на проекте «Дом-2». «Я целый день хожу в платье. Когда приезжаю на поляну, у меня есть вот такой халат и кроссовочки. Как вариант, могу в халате пойти на лобное место. Голубой цвет модный, красивый. Я опять хочу есть, кстати», — заявила певица.

Бузова на «Доме-2» ходит в симпатичном халатике/instagram.com/buzova86/

Далее на кадрах можно увидеть, что все-таки звезда передумала и отправилась на лобное место в платье.

Отметим, что недавно на музыкальную премию «МУЗ-ТВ» Ольга Бузова заявилась верхом на верблюде. Она предстала на мероприятии в образе восточной царицы. При этом выиграть приз и вожделенную «тарелку» в номинации «Лучшее женское видео» певице не удалось. Победа досталась Полине Гагариной.

Позже в Instagram Ольга Бузова заявила, что она очень расстроена. Впрочем, для нее важнее всего любовь фанатов.

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Ольга Бузовапроект Дом-2стильный халат
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Святая святых: Бузова пустила поклонников в гримерку «Дома-2»
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