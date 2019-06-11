Боярская наслаждается летними прогулками с 6-месячным сыном

В одном из недавних интервью Елизавета Боярская призналась, что ее супруг Максим Матвеев стал для их детей идеальным папой. Актриса со спокойным сердцем может отправиться по делам, оставив мальчиков на мужа. Доверить заботам супруга Боярская может и грудного сына. Однако пока предпочитает больше времени проводить с малышом. Григорию всего шесть месяцев. Зато 7-летний Андрей уверенно чувствует себя с папой.

Несколькими часами ранее Елизавета Боярская опубликовала новый снимок, отправившись на прогулку с младшим сыном. Актриса не раз говорила, что обожает лето. Фото актрисы с коляской на детской площадке оценила в том числе и Ирина Безрукова, поставив ей «лайк».

«Летние гулянки!! Сегодня на детской площадке слушала, как две девочки 7 и 9 лет обсуждали сколько у кого лайков, судя по всему под какой-то фотографией. И крепко задумалась. Я вот лично пока даже не знаю, как с детьми говорить о тленности всех этих «лайков». А ведь придется, ведь теперь это целая новая планета соцсетей и прочего. Благо потом все-таки побежали играть в прятки», — отметила Елизавета.

С рождением второго ребенка актриса не стала засиживаться в декретном отпуске. На театральные репетиции Елизавета Боярская приходила вместе с маленьким Григорием. Малыш мирно спал за кулисами, а его мама тем временем учила реплики.