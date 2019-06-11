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Рианна обмолвилась о возможной свадьбе с миллиардером

Поп-звезда встречается со своим избранником уже два года.

Рианна обмолвилась о возможной свадьбе с миллиардером
Рианна Фото: Globallookpress

Певица Рианна уже два года встречается с миллиардером Хассаном Джамилем и ревностно оберегает свои отношения от посторонних глаз.

Все, что известно о романе пары — инсайдерская информация, полученная западными СМИ, однако на этот раз знаменитость решила сама рассказать об этом. Певица откровенно пообщалась с журналом Interview и своей коллегой по фильму «Восемь подруг Оушена» Сарой Полсон.

«Ты влюблена?» — спросила Полсон, и Рианна ответила: «Да, конечно». Тем не менее после вопроса, планирует ли она свадьбу, певица ненадолго замолчала. Затем она сказала: «Только бог знает, детка. Ведь мы строим планы, а он наверху смеется над нами, верно?».

На вопрос, хочет ли она стать матерью, Рианна ответила утвердительно: «Больше всего на свете».

Ранее поп-звезда рассказывала, что над личными отношениями обязательно нужно работать.

«У меня завязались новые отношения, и это важно для меня. Мне нужно найти время для этого. Точно так же, как я занимаюсь своими делами, так мне нужно заниматься и этим», — сказала тогда исполнительница.

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Рианна обмолвилась о возможной свадьбе с миллиардером
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