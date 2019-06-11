Вайкуле пообещала шумные вечеринки после концертов в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле в Instagram пригласила своих поклонников на фестиваль в Юрмалу. «Ну что, друзья, Юрмала прогрелась до 30 градусов, и мы уже куражимся на Рижском взморье! Я жду вас всех на своём фестивале с 18 по 21 июля! Будет еще больше друзей и музыки! Ну и, конечно же, шумные вечеринки после концертов!» — заявила Вайкуле.

Певица также разместила видеозапись. На кадрах она поет свой главный хит – «Вернисаж». При этом на летней веранде, где проходит концерт, видна публика, которая танцует. Некоторые снимают Лайму Вайкуле на камеры сотовых телефонов.

Пользователи отметили, что с нетерпением ждут, когда окажутся на «Рандеву» и пообщаются с исполнительницей. Кстати, в комментариях подписчики подняли тему того, почему Вайкуле и София Ротару перестали выступать в России.

Лайма Вайкуле в 2018 году во время гастролей в Одессе заявила, что не поедет выступать в Крым «ни за какие деньги». Эти слова вызвали гнев многих ее поклонников. Чуть позже в эфире телеканала «Россия-1» Вайкуле пояснила, что ее не совсем правильно поняли.