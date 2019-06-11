Купер и Шейк откладывали расставание из-за фильма с Гагой

После расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера поклонники строили предположения, что во время съемок фильма «Звезда родилась» между актером и его партнершей на съемочной площадке, Леди Гагой, завязался роман.
Обе знаменитости категорически отвергали эту информацию. Сейчас Купер и Гага находятся в дружеских отношениях и много общаются, но продолжают утверждать, что между ними нет и не было романтической связи. Тем не менее источник, близкий к паре, рассказал журналу People, что именно съемки фильма дали первую трещину в отношениях Купера и Шейк.
«Брэдли эмоционально отсутствовал во время съемок фильма. Они вроде бы пытались спасти отношения, но оба навсегда изменились», — поделился инсайдер.
Он добавил, что Ирина и Брэдли — очень скрытные люди и оба не любили распространяться о своих отношениях. Кроме того, агенты настаивали, что их разрыв может навредить репутации фильма, поэтому они так долго тянули с официальным расставанием.
Напомним, недавно стало известно, что инициатором разрыва стала модель, которая поняла, что вместе их держит только общий ребенок.